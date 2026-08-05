Bursa'da Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Nilüfer Belediyesi, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletiyor.

Bu yıl da Nilüfer Belediyesi 2026-2027 yılı eğitim öğretim yılı öncesinde ilk ve ortaöğretim öğrencileri için kırtasiye desteği sağlayacak. Öğrencilere verilecek pakette çanta, kalem kutu, kalem, defter, boya kalemi, gönye takımı gibi malzemeleri bulunuyor.

Destekten faydalanmak isteyen aileler, 21 Ağustos tarihine kadar başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde yapılacak. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0224 240 23 50 numaralı telefonu arayabilecek.