Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nca, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değişiklikleri, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı.

ANKARA (İGFA) - MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunanların il içi yer değiştirme başvuruları, 13-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda, '2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu' kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular sonucunda öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.

Bakanlık sonuçların açıklandığını duyurdu.

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