Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin kapsamlı raporu yayımlayan MEB, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullara 190 bin 473 öğrenci yerleştiğini, okulların doluluk oranı yüzde 95,76 olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından '2026 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuç Raporu' yayımlandı.

MEB'in yayımladığı rapora göre merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda bulunan 1 milyon 259 bin 614 kontenjanın 963 bin 322'sine öğrenci yerleşti. Geçen yıl ortaöğretim kurumlarında yüzde 74,32 olan genel doluluk oranı yüzde 76,48'e yükselirken, ilk yerleştirme sonucunda toplam 296 bin 292 kontenjan boş kaldı. Toplam 198 bin 905 kontenjanı bulunan merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullara 190 bin 473 öğrenci yerleşti. İlk yerleştirmede bu okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 oldu.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda ise ilk yerleştirmeye göre 1 milyon 60 bin 709 olan kontenjana 772 bin 849 kişi yerleşti. Bu okullarda doluluk oranı yüzde 72,86'ya ulaştı.

YÜZDE 5'LİK DİLİMDE 43 BİN 850 ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Söz konusu raporda, merkezî sınav puanına göre ortaöğretim kurumlarına yerleşen yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin tercihlerinde okul türleri dağılımına da yer verildi.

Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşen tüm öğrencilerin tercih dağılımında ise 56 bin 961'i birinci, 46 bin 224'ü ikinci, 32 bin 859'u üçüncü, 21 bin 102'si dördüncü, 13 bin 961'i beşinci, 8 bin 819'u altıncı, 5 bin 155'i yedinci, 3 bin 20'si sekizinci, 1547'si dokuzuncu, 825'i ise onuncu tercihine yerleştirildi. Okul türlerine göre yerleşen öğrenci sayısı da belli oldu. Bu doğrultuda ilk yerleştirmede 60 bin 780 öğrenci Anadolu Lisesi, 41 bin 480 öğrenci Anadolu imam hatip lisesi, 40 bin 303 öğrenci mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 38 bin 700 öğrenci fen lisesi, 9 bin 210 öğrenci ise sosyal bilimler lisesini tercih etti.

Raporda, yüzde 5'lik dilimde yer alan öğrencilerin bitirdikleri ortaokullara göre lise türlerine geçiş oranları da yer aldı.

Söz konusu dilimde yer alan ve imam hatip ortaokulundan mezun olan öğrencilerden 1957'si Anadolu imam hatip liselerini, 1313'ü Anadolu liselerini, 2 bin 317'si fen liselerini, 109'u mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 1'i ise sosyal bilimler liselerini tercih etti. Ortaokuldan mezun olan öğrencilerden 13 bin 970'i fen liselerini, 9 bin 733'ü Anadolu liselerini, 369'u Anadolu imam hatip liselerini, 318'i mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 18'i sosyal bilimler liselerini seçti. Özel ortaokuldan mezun olan öğrencilerden 6 bin 733'ü Anadolu liselerine, 6 bin 583'ü fen liselerine, 297'si Anadolu imam hatip liselerine, 128'i mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 4'ü ise sosyal bilimler liselerine girdi.

Bu arada Bakanlık tarafından yayımlanan raporda öğrencilerin yaşadıkları ilde bir okula yerleşme durumuna ilişkin verilere de yer verilirken, raporda, ikamet ettikleri bölgede veya yakın bölgelerdeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına tercih yapan öğrencilerin istatistiki bilgilerine de dikkat çekildi.

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