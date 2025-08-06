Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya Yolu’ndaki trafiği rahatlatmak için başlattığı köprü ve şerit genişletme projesinin temel atma töreni, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın katılımıyla gerçekleşti.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mudanya Yolu Geçit Köprüsü ve Bademli Kavşağı Şerit Genişletme Projesi’nin temel atma töreni düzenlendi. Törene CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, törende projenin detaylarını paylaştı.

Bursa’da nüfus ve araç sayısının hızla arttığını kaydeden Başkan Bozbey, "Planlı yönetilmezse trafik içinden çıkılmaz hale gelir ve yaşam kalitesi düşer. Bugün bu gidişata dur demek için buradayız. Mudanya ile şehir merkezi arasındaki trafik, köprüde iki şeride düştüğü için sıkışıklık yaratıyor" dedi.

Bozbey, projenin Sanayi Caddesi ile Nilüfer Bademli Kavşağı arasını kapsadığını belirtti.

Nilüfer Çayı üzerine inşa edilecek 25 metre genişliğinde, 42 metre uzunluğundaki köprünün Mudanya-Bursa istikametinde 5 şeritli olacağını ifade eden Başkan Bozbey, "Daralmadan kaynaklanan sorunları çözecek bu kavşakla Nilüferköy, Bademli ve Mudanya yönüne ayrı şeritler eklenecek. Trafik akışı kesintisiz hale gelecek” dedi.

Tarihi Geçit Köprüsü’nün Cumhuriyet döneminin ilk kemerli köprülerinden olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, “Bu mirasa zarar vermeden, Karayolları ve DSİ ile iş birliği yaptık. Teknik raporlar ve mühendislik çalışmalarıyla sorunu çözüyoruz” dedi. Trafiğin kentteki en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade ederek, daha ulaşılabilir bir Bursa sözü verdiklerini kaydeden Bozbey, "Bu proje, kazaları azaltacak, acil ekiplere destek olacak ve doğayı gözeten bir altyapı sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, yerel yönetimlerin halka yakınlığını gözlemlediklerini ifade ederek, "Evet, Mudanya Türkiye'nin en önemli turistik kentlerinden biridir. Bursa, memleketin hem sanayi, hem tarım, hem de turizm açısından en önemli öne çıkan kentlerinden bir tanesidir. Burada yurttaşlar belirli bölgelerde trafik şikayetlerinde bulunuyor. Aslında Bursa, yıllarca açık hava müzesi gibi bir kent ihalesi gerçekleştirdi. Bursa, sanayi, tarım ve turizmde öne çıksa da kötü imar uygulamaları yaşadı. Bozbey’in çevreye uyumlu planlamasını selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmalar ardından Mudanya Yolu Geçit Köprüsü ve Bademli Kavşağı Şerit Genişletme Projesi için temel atma töreni için katılımcı protokol ilk butona bastı.