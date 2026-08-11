Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kabulün içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, sadece fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/kzLeIUV1yJ— TBMM (@TBMMresmi) August 11, 2026
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