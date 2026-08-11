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Kurtulmuş: Millî iradeyi her şeyin üstünde tutacağız

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/kzLeIUV1yJ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kabulün içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, sadece fotoğraf paylaşıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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