Adalet Bakanı Akın Gürlek, 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gürlek, suç ve suç örgütleriyle mücadelede mülki idare ile adli teşkilat arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek, kamu gücünü kullananların taşıdığı sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında devletin farklı illerinde görev yapacak kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Mesleki tecrübelerini kaymakam adaylarıyla paylaşan Gürlek, adayların sorularını da yanıtladı. Şehirlerin suçtan ve suç örgütlerinden arındırılması amacıyla mülki idare ile adli teşkilat arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında, devletimizi ülkemizin dört bir yanında temsil edecek kaymakam adaylarımızla bir araya geldik; mesleki tecrübemizi paylaştık, sorularını yanıtladık.



Şehirlerimizi suçtan ve suç örgütlerinden arındırmak amacıyla mülki idare ile adli: pic.twitter.com/hJpHgW5kBo — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 11, 2026

'KAMU GÜCÜNÜN SORUMLULUĞU BÜYÜK'

Kamu gücünü ve yetkisini kullanan herkesin taşıdığı sorumluluğun yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir boyutu bulunduğunu belirten Bakan Gürlek, kaymakam adaylarına bu sorumluluğun bilinciyle görev yapmaları gerektiği mesajını verdi. Adalet hizmetlerinin vatandaş ile devlet arasındaki güven ilişkisinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, bu hizmetlerin zamanında, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar hakkında da adaylara bilgi verdi. Gürlek, konuşmasının sonunda millet adına önemli bir görev üstlenecek kaymakam adaylarına başarı dileyerek, görevlerinde üstün başarı temennisinde bulundu.