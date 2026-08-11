Jandarma ekipleri, anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla köy ve tarla yollarındaki kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Bilecik ve Yozgat'ta gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara yangın riskine karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

BİLECİK (İGFA) - İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı sahadaki denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Bilecik ve Yozgat'ta köy ve tarla yollarında kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ekipler, vatandaşları anız yakılmaması konusunda uyarırken, orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekiplerinin, yangınların önlenmesi ve olası risklerin azaltılması amacıyla saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.