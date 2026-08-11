İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekilinin belirlenmesi için Belediye Meclisi 17 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplanacak. Seçim, saat 10.30'da yapılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Valiliği, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçiminin yapılacağı tarihi açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı'nın 8 Ağustos 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırma kararının ardından Menderes Belediye Başkan Vekili'nin belirlenmesi için gözler Belediye Meclisi'ne çevrildi. İzmir Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi kapsamında Belediye Meclisi'nin 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verdi.

ÇİÇEK SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalarla işlem yapılmış, Çiçek adli süreç sonunda tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da tutuklama tedbirinin ardından Çiçek'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmıştı.