TÜİK verilerine göre, 2024’te merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge’ye 178,6 milyar TL harcandı. 2025 yılında ise 236,3 milyar TL'nin ayrıldığı Ar-Ge harcamalarında en büyük pay üniversitelere gitti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan merkezi yönetim bütçesi verilerine göre, 2024 yılında Ar-Ge faaliyetleri için 178 milyar 580 milyon TL harcama yapıldı.

Bu miktar, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 1,51’ini oluştururken, 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL’lik Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 0,41 oldu. 2025 için ise bütçe başlangıç ödeneklerine dayanarak 236 milyar 262 milyon TL’nin Ar-Ge’ye tahsis edilmesi öngörülüyor.

2024’te Ar-Ge harcamalarının yüzde 68,3’ü genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrıldı. Bunu yüzde 9,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5,2 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklar), yüzde 4,3 ile tarım ve yüzde 4,0 ile savunma izledi. 2025 tahsisatlarında ise üniversitelere yüzde 69,5’lik pay ayrılması bekleniyor.

Endüstriyel üretim ve teknoloji yüzde 7,9 ile ikinci, genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklar) yüzde 5,4, tarım yüzde 4,8 ve savunma yüzde 3,6 ile takip ediyor.

2024’te uluslararası Ar-Ge programlarına 1,03 milyar TL ayrıldı; en büyük pay 461 milyon TL ile uluslararası Ar-Ge kuruluşlarına giderken, 367 milyon TL ikili/çok taraflı programlara, 202 milyon TL Avrupa programlarına aktarıldı. 2025’te bu miktar 1,17 milyar TL’ye yükseldi; 500 milyon TL ikili/çok taraflı programlara, 475 milyon TL kuruluşlara, 198 milyon TL Avrupa programlarına tahsis edilecek.