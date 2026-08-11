Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi Çamlık Tepesi'nde meydana gelen heyelan sonrası bölgede incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde bulunan Çamlık Tepesi'ndeki falezlerde heyelan meydana geldi.

Can ve mal kaybının olmadığı heyelan sonrası bölgede Jandarma ekipleri ve Tirilye Mahallesi Muhtarı Süleyman Alkız ile birlikte incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ekiplerden bilgi aldı.

Bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Başkan Dalgıç, doğa olaylarının her zaman önlenemeyeceğine dikkat çekerek, 'Doğa olaylarının önüne geçmek her zaman mümkün değil. Doğru yapılaşma ve zamanında alınan önlemlerle riskleri en aza indirebiliriz' ifadelerini kullandı.

Deniz polisinin de bölgede kontrolünü gerçekleştirdiği heyelan alanındaki alınan önlemlerin takip edileceğini belirten Başkan Dalgıç, 'Sürecin takipçisiyiz' mesajı verdi.

Geçmiş olsun Mudanya.



Tirilye Çamlık Tepesi'nde yaşanan heyelan sonrası bölgede incelemelerde bulunduk. Gerekli güvenlik önlemleri alındı.



Doğa olaylarının önüne geçmek her zaman mümkün değil. Doğru yapılaşma ve zamanında alınan önlemlerle riskleri en aza indirebiliriz. Sürecin: pic.twitter.com/TLLXLqtVEx — Deniz Dalgıç (@denizdalgic) August 11, 2026