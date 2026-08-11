Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin Türkiye'nin kendi iradesiyle yürüttüğü tarihi bir süreç olduğunu belirterek, milli dayanışma ve birlik mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, sürecin 86 milyon vatandaşın ortak geleceği için yürütüldüğünü belirterek, Türkiye'nin ortaya koyduğu milli dayanışma ruhunun ülkenin güvenli yarınlarını teminat altına alacak en büyük güç olduğunu ifade etti.

Milletin ortak iradesi ve devletin kararlılığıyla Türkiye'nin önündeki engellerin aşıldığını vurgulayan Uraloğlu, ülkenin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, 'Birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirdikçe ülkemizin yarınlarına daha güvenle bakıyoruz.' mesajını verdi.

Terörsüz Türkiye hedefi, 86 milyon vatandaşımızın ortak geleceği için Türkiye'nin kendi iradesiyle yürüttüğü tarihi bir süreçtir.



Ortaya koyduğumuz millî dayanışma ruhu, Türkiye'nin güvenli yarınlarını teminat altına alacak en büyük gücümüzdür.



Milletimizin ortak iradesi ve: pic.twitter.com/NekWbCX1GZ — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 11, 2026