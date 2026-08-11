Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Hububat Sektörü İstişare Toplantısı'nda, sektörün mevcut durumu, üretim görünümü, piyasa beklentileri ve önümüzdeki döneme ilişkin adımlar değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ürünlerinde arz kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, yağışların ve uygulanan istikrarlı politikaların etkisiyle üretimin arttığını ifade etti. Bakan Bolat, sağlıklı bir piyasa oluşması için Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının yüksek koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sektör paydaşlarının da bu sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin beklendiği bir hasat sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirtti. Yumaklı, üreticilerin emeğiyle şekillenen sezonun, Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerindeki üretim gücünü ve kendine yeterliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca TMO'nun 2026 yılı hasat sezonundaki alım faaliyetleri, saha operasyonları ve piyasa düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verildi. Gıda ve yem sektörüne yönelik düzenleme ve denetim faaliyetleri de ele alındı.

Sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, yurt içi ve yurt dışı hububat piyasalarındaki gelişmeler ile sektörün beklentileri değerlendirildi.