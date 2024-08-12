Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi, Burçak Sokak üzerinde meydana gelen çökme, geçen araçlar için ciddi zorluklar yaratıyor. Yolda oluşan göçme trafik akışını olumsuz etkiliyor.BURSA (İGFA) -Yolun belirli bir bölümünde olan çökme, bu noktadan geçen araçları zor duruma sokuyor. Uzun zaman önce meydana gelen çökme her geçen gün büyüyen bir çukura dönüşüyor. Araç sürücülerini ve yayaları zor durumda bırakan çökmeye hala müdahale edilmemiş olması bölge sakinlerini isyan ettirdi.

Çökme nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren sürücülerden Erdal Toprak Doğan, “İşe gidip gelmek için bu yolu kullanıyorum. Önceden küçük çaplı bir çukurdu müdahale edilmeye edilmeye büyüdü. Yolu bilmeyen biri kesinlikle kaza yapar.” diye ifade etti.

Çökmenin bir an önce onarımını bekleyen esnaflar ise sitemlerini şu ifadelere dile getirdiler:

"Yolumuz zaten yamalı bohça gibi. Bir de bu çökme yüzünden iyice geçilmez oldu. Biz etrafına esnaf olarak uyarıcı bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Göçme giderek büyük çukur haline dönüştü bile. Yetkililer müdahale için ne bekliyor anlamıyoruz. Yolun tamamen çökmesini mi?”