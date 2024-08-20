Bursa’nın tarihi Tuz Pazarı’nda, son dönemde kaya tuzuna olan ilgi giderek artıyor. Doğal yapısı ve sayısız sağlık faydasıyla bilinen kaya tuzu vatandaşların tercihi oluyor. Peki, kaya tuzunu bu kadar özel kılan nedir? İşte kaya tuzunun sağlık üzerindeki mucizevi etkileri...BURSA (İGFA) - Bursa Tuz Pazarı’nda kaya tuzu satışları her geçen gün artıyor. Tuz Pazarı’ndaki esnaflardan, uzun yıllardır farklı tuz çeşitlerini sattığını ifade eden Mehmet Dönmez, kaya tuzunun sağlık açısından oldukça önemli olduğunu ve müşterilerin ağırlıklı olarak bu yönü sebebiyle kaya tuzunu tercih ettiklerini söyledi.

Bursa Tuz Pazarı’nda kilosunun 60 TL’den satıldığı kaya tuzunun faydalarını, pazar esnaflarından Mehmet Dönmez Herkes Duysun’a anlattı.

Kaya tuzunun doğal yapısı gereği insan vücudu için gerekli olan 84’ten fazla mineral içerdiğini kaydeden Dönmez, “Bu mineraller, vücudun elektrolit dengesini sağlamaya, kas fonksiyonlarını desteklemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.” dedi.

Kaya tuzunun, vücutta biriken toksinlerin atılmasına da yardımcı olduğunu belirten Dönmez, “Bu sayede, vücudun genel işleyişi iyileşir ve enerji seviyesi artar. Özellikle sabahları ılık suya karıştırılarak içilen kaya tuzu, sindirim sistemini düzenler ve detoks etkisi yaratır.” ifadelerini kullandı.

Kaya tuzu banyosunun, cilt sağlığı açısından da oldukça faydalı olduğunu söyleyen Dönmez, bu işlemin cildin nem dengesini koruduğunu, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisine destek olduğunu kaydetti. Dönmez ayrıca kaya tuzu buharının, sinüslerin açılmasına ve solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olduğunu dile getirdi.