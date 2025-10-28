Bunlar da ilginizi çekebilir

Pazaryeri'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim günü ilçe stadında yapılacak gösteriler, öğrencilerin şiir ve halk oyunlarıyla devam edecek.

Törenin sonunda Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, tüm katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, 'Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Aziz milletimizin birlik ve beraberliği daim olsun.' ifadelerini kullandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla duygusal anların yaşandığı törende, katılımcılar Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünün heyecanını hep birlikte paylaştı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Muhammed Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

