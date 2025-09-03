Bursa’yı dünya incir üretiminde zirveye taşıyan siyah incir, Osmangazi’de coşkulu bir hasatla dalından toplanıyor. Başkan Erkan Aydın, “Siyah incirimizi mutlaka korumalıyız. Üreticilerimizin yanında olmaya, her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.BURSA (İGFA) -Türkiye, dünya incir üretiminde ilk sırada yer alırken, Bursa Siyah İnciri bu üretimdeki en özel paya sahip ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Ülke genelinde sofralık incir ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına karşılayan Bursa’da, üretim özellikle Osmangazi, Mudanya, Nilüfer, Gürsu ve Kestel ilçelerinde yoğunlaşıyor. Osmangazi’de yıllık 8 ila 10 bin ton siyah incir üretilirken, ilçede 5 binden fazla çiftçi ve ailesi bu üründen geçimini sağlıyor.



Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla fide ve fidan dağıtımıyla üreticiye destek olan Osmangazi Belediyesi, bu yılki siyah incir hasadı kapsamında da üreticilerin yanında oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Aksungur Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya gelerek hasada katıldı. Başkan Aydın’a, Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay ve Aksungur Mahalle Muhtarı Sinan Kaya da eşlik etti.

“EKONOMİYE KATKI KOYAN ÖNEMLİ BİR DEĞER”

İncirin, Bursa ve Türkiye için ekonomik bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, “Aksungur’da incir hasadı devam ediyor. Hava koşulları ve don nedeniyle rekolte düşmesine rağmen fiyatlar geçen yılın seviyesinde. Maliyetler de neredeyse ikiye katlandı. Bursa Siyah İnciri, yıllar içinde marka değeri kazanmış ve ihracatla hem şehrimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış önemli bir ürün. Ancak yeterli ilgiyi görmediği ve ihracatta yaşanan sorunlar nedeniyle hak ettiği değeri bulamıyor” dedi.

Başkan Aydın, “Siyah incirimizi mutlaka korumalıyız. Üreticilerimizin yanında olmaya, her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Üreticinin sesini daha geniş kitlelere duyurmak istediklerini belirten Başkan Erkan Aydın, “Tüm hemşehrilerimizi 7 Eylül Pazar günü Ovaakça’da düzenleyeceğimiz Osmangazi Siyah İncir Festivali’ne davet ediyorum. Gelin bu zengin hasadın coşkusunu hep birlikte paylaşalım” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLER DE FESTİVALDE

Osmangazi Belediyesi’nin kadınların üretime katılımını teşvik ettiği Kadın Girişimciler Sokağı, festival alanında da yerini alacak. El işi ürünlerden yöresel lezzetlere kadar pek çok ürünün satışa sunulacağı stantlarda, kadın kooperatifleri ve dernekler de bulunacak. Etkinlik kapsamında elde edilen gelirle öğrencilere burs sağlanırken, ihtiyaç sahiplerine de destek ulaştırılacak. Serbest girişimci kadınlar ise el emeği ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlayacak.