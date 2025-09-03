Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Zabıta Teşkilatı’nın 199’uncu kuruluş yıl dönümünde zabıta ekipleriyle bir araya geldi. Hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı zabıtaları kutlayan Başkan Özdemir, zabıtaların belediyenin imajındaki rolüne vurgu yaparak, “Sizler belediyemizin yüzüsünüz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Zabıta Haftası dolayısıyla Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleriyle bir araya gelerek Zabıta Teşkilatı’nın 199’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Şadi Özdemir’e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de eşlik etti.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, zorlu görevlerinde gösterdikleri özveri ve örnek çalışmalardan dolayı tüm zabıta personeline teşekkür etti. Zabıtalık mesleğinin kolay olmadığını ve gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını vurgulayan Şadi Özdemir, “ Nilüfer Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu yüzden sizlerden çalışmalarınızda sakin, nazik ve sabırlı olmanızı istiyorum” dedi.

“ZABITALAR BELEDİYEMİZİN YÜZÜ”

Zabıtaların, belediyenin halkla doğrudan temas kuran en önemli birimlerinden biri olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Sizler, belediyemizin yüzüsünüz. Siz gülümserseniz belediye gülümsüyor. Bu yüzden belediyenin yüzü olarak, belediyenin adil, eşit, demokratik ve güler yüzlü olmasını sağlamalısınız” diye konuştu.