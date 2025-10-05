Bursa'da Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği atölye çalışmasıyla çocuklara oyunlar oynatarak sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırıyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi i,ilçesindeki çocukların sağlıklı şekilde büyümesi için çeşitli çalışmalar yapan Osmangazi Belediyesi, yeni başlattığı 'Hayalimdeki Sağlık Kahramanı Atölyesi, ile sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerin ne anlam ifade ettiğini çocuklara detaylı şekilde anlatıp oyunlar oynayarak öğretiyor.

Ayrıca atölye çalışmasına katılan çocuklara meyve ve sebzelerin hangi organlara daha iyi geldiği, sağlıkları için ne kadar tüketilmesi gerektiği en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor.

Osmangazi Belediyesi olarak çocukların sağlıklı beslenmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Atölye Eğitmeni ve Diyetisyen Simge Demir, 'Hayalimdeki Sağlık Kahramanı Atölyesi' ile çocukların sağlık profilini çizgi film karakterleriyle ve sanatla beraber bağdaştırarak meyve ve sebzelere karşı sempati kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Çocukların sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerin ne anlam ifade ettiğini onlara anlatarak gösterip öğretiyoruz. Sanat ve sağlığın bir arada olduğu bir atölye çalışması yaptık. Atölye çalışması 3 hafta sürecek ilk haftası devam ediyor. İkinci ve üçüncü haftalarda meyve sebzelerin hangi organlara daha iyi geldiğini, sağlıkları için ne kadar tüketmesi gerektiğini çocuklara anlatacağız. Çocuklar etkinliğin ilk haftasında kahramanlarını belirliyorlar sonrasında bu kahramanların sağlık özellikleri belirliyorlar, sevdikleri yiyecek, sebze ve meyveleri paylaşıyorlar. Onlara süper güçler atfediyorlar. Bu kahramanlarla özdeşleştiklerinde kahramanlar 3 hafta boyunca çocukların yol arkadaşı oluyor. Bu yol arkadaşlarıyla beraber sağlıklı besinleri beraber öğrendikleri çeşitli oyunlar oynayacaklar. Sanatsal resim etkinlikleriyle beraber atölyelerimizi tamamlamış olacağız' dedi.

Hayalimdeki Sağlık Kahramanı Atölye çalışmasına katılan çocuklar böyle faydalı ve eğlenceli atölye çalışması düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.