Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Mahallesi’nin ardından Sırameşeler Mahallesi’ne de Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu kurdu. Güneş enerjisiyle çalışan konteynerde, olası bir afette ihtiyaç duyulan tüm malzemeler yer alıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, deprem ve afetlere hazırlık kapsamında örnek projelerinden biri olan Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nun ikincisini Sırameşeler Mahallesi’nde hizmete açtı. Samanlı Dinlenme ve Çocuk Parkı’na kurulan istasyon, olası bir deprem veya afette vatandaşların ilk saatlerde ihtiyaç duyabileceği hayati ekipmanları barındırıyor.

Sırameşeler Spor Tesisi’nin yanında yer alan istasyonu; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz ve Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürü Olcay Önol birlikte inceledi.

Başkan Erkan Aydın, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nun ikincisini Sırameşeler Mahallesi’ne kurduk. Sırayla tüm mahallelerimize bu konteynerleri yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz alan aynı zamanda ilçemizdeki 439 acil toplanma noktasından bir tanesi. Afet anında ihtiyaç duyulabilecek güneş enerji sistemi, kamera, lavabo ve tuvalet gibi donanımlara sahip konteynerleri Osmangazi’nin her mahallesine kazandıracağız” dedi.

Bursa’nın deprem gerçeğine dikkat çeken Başkan Aydın, “17 Ağustos’u geçtiğimiz günlerde andık. O büyük felakette hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Deprem gerçeğini unutmadan hazırlıklarımızı sürdürmek zorundayız. Umuyoruz ki bir afeti yaşamadan bu çalışmaları tamamlar, olası bir afete hazır şekilde karşılarız” diye konuştu.

Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz ise istasyonun mahalleye kazandırılmasından dolayı Başkan Aydın’a teşekkür ederek, “İstasyonun içindeki malzemeleri, acil bir durumda, mahalle afet gönüllülerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“EN GELİŞMİŞ KAPASİTEYE SAHİP”

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürü Olcay Önol da konteynerin teknik özellikleri hakkında bilgi verdi: “Burası aynı zamanda afet toplanma alanı. Projemizde 15 ve 30 metrekarelik iki farklı versiyon var. Alan sıkıntısı olan bölgelerde 15 metrekarelik, uygun bölgelerde ise 30 metrekarelik konteynerler kullanıyoruz. Sırameşeler’e 15 metrekarelik versiyon yerleştirdik. İçinde hilti, jeneratör, çadır, battaniye, engelli bireyler için özel ihtiyaç malzemeleri ve tekerlekli sandalye gibi çok sayıda ekipman mevcut” diye konuştu.

Önol, istasyonun hem afet müdahalesine hem de afetzedelere insani yardım sağlamaya yönelik donanıma sahip olduğunu belirterek, “Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten, duş ve tuvalet imkânı sunan bu konteyner, kapasite olarak en gelişmiş örneklerden biri” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalledeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı’nda da incelemelerde bulundu.