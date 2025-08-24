Dünyanın en büyük seramik üreticilerinden olan NG Kütahya Seramik, en yeni teknolojilerle geliştirdiği NG Slim ve NG Stone markalarını sektör profesyonellerine tanıtmayı sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’nin lider global markasıNG Kütahya Seramik, koleksiyonlarını sektör profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere showroomlarında mimarları ağırlamaya devam eden NG Kütahya Seramik bu kez Kütahya’daki fabrikasının kapılarını inşaat sektörünün devlerine açtı.

NG Kütahya Seramik Ankara temsilciliği ve Konya’nın önde gelen yapı malzemeleri satış firması olan NG Kütahya Seramik’in iş ortağı Beyaz Saray Yapı’nın organize ettiği fabrika gezisine bölgenin önemli inşaat firmalarından 80 kadar iş insanı katıldı. NG Afyon Wellness&Convention Hotel’de konaklayan inşaat sektörünün profesyonelleri önce NG Kütahya Seramik Afyon showroom’unu ziyaret ettiler. Müteahhitler, NG Kütahya Seramik uzmanlarından başta dünyanın en büyük ebatlıseramikleri NG Stone ve NG Slim markalarının ürünleri hakkında detaylı bilgi aldılar.

MÜTEAHHİTLERDEN NG KÜTAHYA SERAMİK FABRİKALARINA YOĞUN İLGİ

Sektör profesyonellerinin sonraki durağı Kütahya’daki dünyanın en gelişmiş üretim teknolojilerine sahip NG Kütahya Seramik fabrikaları oldu. İş insanları teknoloji, estetik ve mühendisliğinbirleştiği 3 mm kalınlığındaki ultra ince seramik levhaları NG Slim ile 160x320 ölçüsünde dünyanın en büyük ebatlı seramik tezgâh koleksiyonu NG Stone seramiklerinin tüm üretim aşamalarını fabrikada görme fırsatı buldular. NG Kütahya Seramik yetkilileri, inşaat sektör profesyonellerine dünyanın en ileri teknolojisiyle oluşturulan seramiklerin ham madde aşamasından üretim ve paketlenmesine kadar tüm evrelerini tek tek yerinde anlattılar. İş insanları fabrika gezinin ardından Kültür Bakanlığına bağlı Özel Gülsüm Güral porselen ve seramik müzesini de ziyaret ettiler.