Bursa Osmangazi Belediyesi, Osmanlı’nın savaş meydanında şehit düşen tek padişahı Sultan 1. Murad Hüdavendigar’ı anmak için 20’ncisi düzenlenen tören kapsamında Kosova’da bulundu. Belediye Başkanı Erkan Aydın, Priştine’deki tören öncesi Türkiye Büyükelçiliği, Kosova İslam Birliği ve Mamuşa Belediyesi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Sultan 1. Murad Hüdavendigar’ı anma etkinlikleri, bu yıl 20’nci kez Kosova’da gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tören öncesi Priştine’de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’i ziyaret etti.

“KOSOVA’DAKİ KÜLTÜREL MİRASI KONUŞTUK”

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava ile görüşmesinde Aydın, “Sayın Ternava’nın sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Kosova’daki dini ve kültürel yapılar hakkında değerli bilgiler edindik, iki toplum arasındaki dostluk ve iş birliğini geliştirme üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ternava’nın İslam toplumuna hizmetlerini takdirle karşılıyoruz” dedi.

“MAMUŞA İLE KARDEŞLİK BAĞLARIMIZ GÜÇLENİYOR”

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile yapılan görüşmede ise Aydın, “Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk bağlarını ve Mamuşa’nın bu ilişkilerdeki özel yerini konuştuk. Mamuşa’daki kardeşlerimize ilgimizi ve desteğimizi bir kez daha ifade ettik. Misafirperverliği için Sayın Krasniç’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükelçi Sabri Tunç Angılı, Naim Ternava ve Abdülhadi Krasniç, ziyaretlerden dolayı Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

Anma töreni, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendiren önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.