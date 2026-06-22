Bursa'da Osmangazi Belediyesi, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki park, bahçe, yeşil alan ve çocuk oyun alanlarında bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerde uzayan otları düzenli olarak biçerek hem çevre temizliğini sağlıyor hem de yeşil alanların daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasına katkıda bulunuyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşların dinlenme, spor ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirdiği alanlar daha kullanışlı hale gelirken, zararlı haşerelerin oluşumunun da önüne geçiliyor.

Özellikle yaz aylarında artan kullanım yoğunluğu dikkate alınarak gerçekleştirilen bakım çalışmaları kapsamında, çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına kadar tüm yeşil alanlar titizlikle elden geçiriliyor. Belirlenen program doğrultusunda ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekipler, park ve bahçelerin her zaman temiz, bakımlı ve kullanıma hazır durumda kalmasını sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenli olarak bakımını gerçekleştirdiği parklarda keyifli vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlar, 'Parklara gelerek ailemiz ve çocuklarımızla birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Osmangazi Belediyesi'ne sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki parkların temiz, düzenli ve bakımlı olması bizleri mutlu ediyor. Parklarda ot biçme çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Bakım ve temizlik hizmetleri de aksatılmadan sürdürülüyor. Bu sayede boş vakitlerimizi güvenli, huzurlu ve konforlu ortamlarda değerlendirebiliyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın çalışmalarından memnunuz ve kendisine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.