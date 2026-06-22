Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gebze'de düzenlenen DUT-CitySync çalıştayında vatandaşlar ve uzmanlar ortak akılla kentin mevcut sorunlarını analiz ederken; geleceğin erişilebilir, güvenli ve yaşanabilir şehir vizyonuna yönelik yol haritası da oluşturuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı kentleşme hedefleri doğrultusunda uluslararası ölçekte yürütülen projelerde aktif rol almaya devam ediyor.

Avrupa Birliği destekli DUT-CitySync Projesi kapsamında Gebze, yenilikçi 'Her City' metodolojisi doğrultusunda geleceğin şehircilik anlayışıyla yeniden ele alındı. Proje kapsamında, kentin yalnızca fiziksel erişilebilirliğinin değil; sosyal kapsayıcılık, güvenlik algısı ve yaşam kalitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

GELECEĞİN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIYLA DEĞERLENDİRİLDİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede; Shared City Foundation, BABLE ve Aalborg Üniversitesi gibi alanında uzman uluslararası paydaşlar bir araya gelerek Gebze'nin kamusal alanlarını ve kentsel hareketlilik yapısını '15 dakikalık şehir' yaklaşımı doğrultusunda dönüştürülmesi amaçlandı. Toplam 40 paydaşın katıldığı çalışmalarda, alanında uzman 10 profesyonelin teknik değerlendirmeleriyle bir araya getirilerek kapsamlı bir analiz süreci yürütüldü.

KEŞİF YÜRÜYÜŞLERİYLE SAHADAN VERİ TOPLANDI

Gebze Millet Bahçesi'nde yer alan Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen sunumun ardından başlayan çalıştay kapsamında; katılımcılar Gebze şehir merkezindeki üç ana odak noktasına ayrıldı. Katılımcılar, 'Kentsel Keşif Yürüyüşü' beraberinde kamusal alan analizlerini KoBo Toolbox uygulaması üzerinden anlık verilerle kayıt altına aldı.

DENEYİMLER HARİTALAR ÜZERİNE İŞLENDİ

Bunun yanı sıra, üç farklı güzergâh üzerinde yürütülen haritalama egzersizi kapsamında vatandaşların yaya ulaşımında deneyimledikleri 'algılanan mesafe' ile fiziksel olarak ölçülen 'gerçek mesafe' arasındaki farklılıklar incelendi. Çalışma sürecinde; yaya yollarının güvenlik düzeyi, yeşil alanların niteliği, çevresel çekicilik unsurları ve mekânsal konfor gibi faktörlerin yürüyüş deneyimi üzerindeki etkileri değerlendirilerek haritalar üzerine işlendi.

GELECEĞİN KENT VİZYONUNA IŞIK TUTACAK ÖNERİLER

Çalıştayın ikinci gününde ise katılımcılar, 'Gelecekte Mekân' teması etrafında bir araya gelerek saha çalışmaları ve keşif yürüyüşlerinden elde edilen bulguları değerlendirdi. Bu kapsamda, uluslararası ölçekte geçerliliği olan Methodkit aracı aracılığıyla somut önerilere dönüştürüldü. 'Mahalle Hikâyeleri' başlığı altında derlenen bireysel deneyimler, Gebze'nin gelecekteki kentsel mobilite ve kamusal alan stratejilerine yön verecek girdiler olarak nitelikli bir bilgi ve öneri havuzu oluşturdu.