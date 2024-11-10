Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Osmangazi Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası, Osmangazi Belediyespor Veteran Takımı ile Antalya Masters arasında oynanan açılış karşılaşması ile başladı.BURSA (İGFA) - 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası’na İzmit, İzmir, Antalya, Manisa, İstanbul ve Bursa’dan toplam 18 takım katıldı.

Erkeklerde 35+ ve 45+, kadınlarda ise 30+ ve 35+ yaş kategorilerinde takımların yer aldığı Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası, 3 gün sürecek. Atıcılar Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmasında Osmangazi Belediyespor Veteran Takımı ile Antalya Masters takımları karşı karşıya geldi. 45+ yaş kategorisinde oynan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Osmangazi Belediyespor Veteran Takımı, rakibini 2-0’lık setlerle mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.

Aktif sporculuk hayatını sonlandırmış eski sporcuları bir araya getirmek ve tekrar spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen şampiyona, 10 Kasım’da yapılacak finaller ile sona erecek.