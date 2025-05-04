Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri, Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi’nin tarihi güzelliklerinin yer aldığı güzergahta gerçekleştirilen koşuya katılan Bursalılar, sporla dolu bir gün geçirdi.

Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, renkli görüntülere sahne oldu. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği koşuya, 799 erkek ve 480 kadın olmak üzere toplam 1279 kişi kayıt yaptırdı. Saltanat Kapı önünden sabah saat 10.00’da başlayan yarışta sporcular, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayıhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı’nda sona eren 4 kilometrelik koşuyu tamamlamak için ter döktü. Yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışta, yaşları 5 ile 70 arasında değişen sporseverler, her adımda Bursa’nın zengin tarihini hissederken, fiziksel ve mental sınırlarını zorladılar.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı koşunun sonunda, erkeklerde Semih Eren Kurtaran birinci olurken, Ömer Altun ikinci, Gökhan Gündoğan ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne İrem Özkan çıkarken, Ülfet Mutlu ikici, Betül Alagöz de üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Pınarbaşı Meydanı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Bu yıl 20’ncisini düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’ni, Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile tamamladık. Koşuya ilgi büyük oldu. Kadın sporcu ve sporseverlerin yoğun katılım göstermesi de ayrıca sevindirici. Engelli vatandaşlarımızın da koşuda yer alması bizlere gurur verdi. Önümüzdeki yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yılını kutlayacağız. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’ni, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına yakışır bir şekilde düzenlemek istiyoruz. Haziran ayında bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın sonunda da gelecek yıl düzenleyeceğimiz Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’nin yol haritasını belirleyeceğiz. Farklı kurumların da katılımıyla zengin bir etkinlik takvimi hazırlamak istiyoruz. Etkinliklerin devlet töreni olarak düzenlenmesi adına da çalışmalarımız devam ediyor. Bu organizasyona emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.