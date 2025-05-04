Bolu’da Düzenlenen Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Öğrencisi Sevgi Akbulut, Türkiye Şampiyonu olarak Gölcük’ün gururu oldu.KOCAELİ (İGFA) - Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Türkiye genelinden birçok başarılı sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Kocaeli’ni temsilen katılan Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencisi Sevgi Akbulut, gösterdiği üstün performansla Türkiye 1.si olmayı başardı.

BAŞKAN SEZER TEBRİK ETTİ

Rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza atan Akbulut, sadece okulunu değil, tüm Gölcük’ü gururlandırdı. Genç sporcuya destek veren okul yönetimi ve antrenörleri, elde edilen bu başarının disiplinli çalışma ve azmin bir sonucu olduğunu vurguladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Sevgi Akbulut’un şampiyonluğu tebrik ederken başarının devamını diledi.