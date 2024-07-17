Bursa'da Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu hakkında bilgilendirildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan tüm personel katıldı.

Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Dilruba Uslu ve komisyon üyesi Avukat Ali Dokuzlu tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu detaylı olarak ele alındı. Tartışmalara ve tepkilere neden olan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Başkanlığına sunulduğu bu günlerde kanun hakkında oldukça önemli bilgiler veren Avukat Dilruba Uslu ve Avukat Ali Dokuzlu, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri sahipsiz hayvanların korunmasını teminat altına alıyor. Eğer hem sahipsiz hayvanlar hem de insanlar açısından ortada bir sorun varsa bu kanunun uygulanmasında yaşanan eksikliklerden ve ihmallerden dolayı yaşanıyor” dedi.

“SOKAKLAR HAYVANLARIN DOĞAL YAŞAM ALANI”

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine göre sokakların hayvanların doğal yaşam alanı olduğunu ifade eden Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Dilruba Uslu, “5199 sayılı kanuna ve uygulama yönetmeliğine aykırı, hukuk düzeninde bulunması gereken temel hassasiyetlerden uzak tüm bu söylemler asla kabul edilebilir nitelikte değildir. Kanunun 6’ıncı maddesine göre sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır” ifadelerini kullandı.

“MAADEYE AYKIRI YAPILAN HER TÜRLÜ TALİMAT KANUNSUZ EMİRDİR”

Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşam haklarına sahip olduğunu dile getiren Avukat Uslu, “Doğanın bir parçası olan sokak hayvanları, aynı dünyayı paylaştığımız canlılardır. Mevzuata göre sağlık durumu iyi olan, kısırlaştırıldıktan sonra hayvanların alındıkları ortama bırakılmaları hususu net bir şekilde düzenlenmişken; bu maddeye aykırı olarak yapılan her türlü talimat, kanunsuz emirdir” dedi.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir de yaptığı açıklamada, “Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre çalışmaktayız. Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri tarafından yapılan sunum sayesinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında detaylı bilgilere sahip olduk. Veteriner hekimlerimiz, tekniker arkadaşlarımız ve sokaktaki başıboş hayvanları toplayan ekibimiz ve idari personelin tamamı bu eğitime katıldı. Bizim için oldukça verimli bir bilgilendirme oldu” diye konuştu.