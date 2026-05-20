Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası, genç sporcuların çekişmeli mücadelelerine sahne oldu. İki gün süren organizasyonda başarılı raketler şampiyonluk için mücadele ederken, dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarına düzenlenen törenle kavuştu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin gençleri sporla buluşturmak amacıyla organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Masa Tenisi Turnuvası'na, Bursa genelinden 14-29 yaş arası 48 erkek ve 16 kız sporcu katılım sağladı. Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda 18 Mayıs'ta eleme maçlarıyla başlayan organizasyon, 19 Mayıs'ta oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Heyecan dolu karşılaşmalarda genç raketler, başarılı olabilmek için tüm hünerlerini sahaya yansıttı. Eleme maçlarını geçerek finale yükselen sporcular arasından birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan isimler, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, 'Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Masa Tenisi Turnuvası', 18 Mayıs'ta başlayan eleme maçlarının ardından 19 Mayıs'taki final müsabakalarıyla sona erdi. 19 Mayıs haftası boyunca birçok etkinlik gerçekleştirdik. Masa tenisi turnuvası da bunlardan biriydi. Bizlere bu olanakları sağlayan Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Yaz boyunca etkinliklerimiz aralıksız devam edecek. Amacımız, sporla gelişen ve sporla büyüyen bir Osmangazi.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ile madalyalarını takdim etti.