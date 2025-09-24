Bursa İnegöl Belediyesi, Marmaris Sokak’ta 756 metrekarelik atıl alanı dönüştürerek 26 araçlık otopark ve yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak’ta 756 m2 alanda otopark ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. 26 araçlık otoparkın kazandırıldığı uygulama vatandaşların da beğenisini topladı.

Yaz aylarında yapım çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesinde Marmaris Sokak üzerinde bulunan 756 m2 atıl vaziyetteki alanı düzenli otopark alanına dönüştürmek için çalışma başlatmıştı. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bölgede 26 araçlık otopark ile birlikte yetişkin ağaçların da yer aldığı yeşil alan ve yürüyüş yolu yapıldı.

İHTİYAÇLAR BİR BİR GİDERİLİYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte hizmete giren alanı yerinde inceledi. Taban, “Ertuğrulgazi Mahallemiz, nüfusu hızla artan ve bizim için kıymetli bir bölge. Bu otopark uygulamasıyla hem eski hem yeni yapılaşmaların ihtiyaçlarına cevap verdik. İlerleyen süreçte sağlık ocağı, çocuk parkı gibi yatırımları da hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

26 ARAÇLIK OTOPARK VE YEŞİL ALAN ÜRETİLDİ

Proje kapsamında 26 araçlık otopark alanı oluşturulurken, 183 m²’lik yeşil alanda akçaağaç, dışbudak, alev çalısı ve ardıç gibi bitkiler dikildi. Sulama altyapısı tamamlanan alanda yürüyüş yolu da yer aldı. Güvenlik kameralarıyla ilgili eklemelerin de yapılacağı alan, yaklaşık 1 milyon 156 bin TL’ye mal oldu.

Başkan Taban, artan araç sayısına dikkat çekerek, “Bu gibi çalışmalar şehir adına büyük önem taşıyor. Otopark ihtiyacını karşılamak için benzer projeleri farklı mahallelerde de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.