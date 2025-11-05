Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, her gün birbirinden farklı yazarları okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - 'Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla Osmangazi Meydanı'nda kapılarını açan fuarın dördüncü gününde, sevilen yazar ile gazeteciler söyleşi ve imza günü düzenledi. Yazarlar okurlarıyla buluşurken, Çocuk Kitapları Yazarı Erdem Seçmen düzenlediği çocuk atölyesiyle miniklere keyifli anlar yaşattı. Aynı zamanda Seçmen, imza gününde okurlarının kitaplarını tek tek imzaladı.

Eserlerinde aile, birey, kadın ve toplumsal ilişkileri konularını işleyen Yazar Melisa Kesmez, söyleşisinde katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 'Çiçeklenmeler' kitabı üzerine konuşma yapan Kesmez, okurlarının merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı. Gazeteciler Osman Çaklı ve Sadık Güleç de, ülkemizde artış gösteren yeni nesil çeteler hakkında yaptıkları araştırmaları okurlarıyla paylaştı. Fuarın dördüncü günü son olarak sahneye çıkan Yazar Eyüp Ekinci ise okumanın önemine vurgu yaparak kitap okumanın toplumsal bilinç açısından önemini anlattı.

'OSMANGAZİ KİTAP FUARI'NDA BULUNMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM'

Çocuk kitabı yazarı olarak onlarla buluşmanın özel bir durum olduğunu ifade eden Yazar Erdem Seçmen, 'Tarihsel anlamda değeri olan bir bölgede yaşayan çocuklarla karşılaşmak beni çok heyecanlandırıyor. Onların dünyasında yeni bir şeyler olmak oldukça kıymetli. Ülkenizin insanını ve çocuklarını tanıyorsunuz. Yeni organizasyonların insanlara bir şeyler kattığını görmek keyif verici. En önemlisi bir çocuk kitabı yazıyorsanız, sizi çocuklar besliyor. Onlarla girdiğiniz her söyleşi ve paylaşım size yeni fikirler veriyor. Ummadığınız sorularla karşılaşıyorsunuz. Burada olmak benim için çok özel. Osmangazi Kitap Fuarı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Osmangazi Belediyesi'ni bu güzel etkinlik için tebrik ediyorum' dedi.

Osmangazi Kitap Fuarı'nda çok tatlı okurlarla buluştuğunu belirten Yazar Melisa Kesmez, 'Çok güzel sorular geldi. Hafta içi olmasına rağmen kimi okurların dersten ya da işten çıkıp geldiğini duymak beni çok mutlu etti. Gerçekten keyifli bir etkinlik oldu. Kitap fuarının bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen bu kadar ilgi görmesi sevindirici. Umarım devamı gelir. İstanbul dışında da böyle kültürel etkinliklerin artması beni heyecanlandırıyor. Anadolu şehirlerinde bu tür organizasyonların çoğalmasını diliyorum' diye konuştu.





'Yerel yönetimlerin bu tarz kitap fuarlarını desteklemesinin oldukça önemli olduğunu söyleyen Gazeteci Yazar Sadık Güleç, 'Kitap çok desteklenen bir şey değil. Yerel yönetimlere bu konuda hakikaten görev düşüyor. Bu tür fuarlar geleneksel hale geldiği ölçüde izleyici sayısı artar. Gerçekten çok beğendim. Fuarın bu kadar merkezi bir yerde yapılması çok hoş. Katılımların artarak devam edeceğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'OSMANGAZİ KİTAP FUARI HERKESE ÖRNEK OLDU'

Fuarı düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Araştırmacı Gazeteci Osman Çaklı, 'Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu fuar, gerçekten çok değerli bir etkinlik. Türkiye'de maalesef kitap okuma alışkanlığı yeterince yaygın değil. Bu konuda hem kültürel hem de politik anlamda eksiklerimiz var. Fakat bu tür organizasyonlar, toplumun kitapla buluşmasını sağlayarak önemli bir fark yaratıyor. Fuarın kent merkezinde ve ulaşımı kolay bir noktada düzenlenmiş olması, katılım açısından büyük avantaj sağlıyor. Halkın kitaba ulaşabildiği, yazarlarla doğrudan temas kurabildiği bu tür fuarlar, okuma alışkanlığının gelişmesine büyük katkı sunuyor. Osmangazi Kitap Fuarı, bunun en güzel örneklerinden biri oldu' dedi.

Osmangazi Kitap Fuarı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Yazar Eyüp Ekinci, 'Bursa'daki tüm okurların Osmangazi Kitap Fuarı'na gelmesini tavsiye ediyorum. Bir yazar olarak okurlarımızla bu noktada buluşmak mutluluk verici. Söyleşimizde okumanın öneminin altını çizdik. Günümüzde kitap okuma alışkanlığı yaygınlaştırılmalıdır' dedi.



Osmangazi Kitap Fuarı'nı gezerek çok beğendiklerini belirten Bursalı vatandaşlar ise fuarda bulunmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.