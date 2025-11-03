Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin YAYKOOP (Yayıncılar Kooperatifi) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlediği Osmangazi Kitap Fuarı, ikinci gününde de edebiyat tutkunlarına kapılarını açtı. 'Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla kitapseverleri bir araya getiren fuar, birbirinden değerli yazar ve gazetecileri ağırladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Meydanı'nda gerçekleşen Osmangazi Kitap Fuarı'nın ikinci gününe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile vatandaşlar katıldı.

Fuarın ilk oturumunda Meltem Ulu, 'Sözlü Tarih' söyleşisiyle okurları geçmişin izinde bir yolculuğa çıkarırken; Mustafa Kara, 'İnsan, Kitap ve Kültür' konuşmasıyla insanın kitapla kurduğu bağın kültürel kimliğe yansıması üzerine etkileyici örnekler paylaştı.

Saygı Öztürk'ün imza töreniyle devam eden programda daha sonra Murat Menteş, 'Roman Kanunları' başlıklı söyleşisi ile dinleyicilerin beğenisini topladı. Aynı zamanda Gaye Boralıoğlu, 'Edebiyat ve Hakikat' konusunu işleyerek, edebiyat tutkunlarını kelimelerin ardındaki gerçeğe ulaştırdı. Çiğdem Toker ile Filiz Gazi de, 'Bir Türkiye Panaroması' temasıyla ülkenin genel meselelerini sanatın ve düşüncenin penceresinden ele aldı. Nagihan Şanlı'nın 'Esma'nın Sırrı, Niyetin Gücü' konuşmasıyla içsel farkındalık oluşturan okurlar, program sonunda ise Soner Yağışan'ın 'Sözden Satıra: Günümüz Edebiyatında Yaratımın İzleri' söyleşisini dinleme fırsatı yakaladı.

Tüm Bursalılara kültürel şölen yaşatan Osmangazi Kitap Fuarı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen yazar ve gazeteciler, okurlarla birebir temas kurma imkanı buldukları için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kültür ve edebiyat dünyasının nabzını tutan Osmangazi Kitap Fuarı, 9 Kasım tarihine kadar 80'den fazla yayın evi, 156 yayın evi markası, 60 yazarın katılımı ve 40 keyifli söyleşiyle 10:00 ile 20:00 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak.