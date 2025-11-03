Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunuz düzenlediği Kitap Günleri yazarların imza günleri ve söyleşi programları, kitapseverlerin katılımıyla devam ediyor. Hafta sonu adeta yazar geçidinin yaşandığı 9 Kasım'a kadar devam edecek olan Kitap Günlerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kitap Günleri 31 Ekim Cuma günü kapılarını açmıştı. İlk hafta sonunda Cumartesi ve Pazar günleri Kitap Günleri coşkulu ve yoğun bir katılımla karşılaştı. Bir yandan yazarların söyleşi ve imza günleri, bir yandan kitap stantlarındaki yoğunluk, bir yandan da atölyelerdeki etkinliklerle dolu dolu 2 gün geçirildi.

Kitap Günlerinin ilk hafta sonunda 01 Kasım Cumartesi günü; Yusuf Muratoğlu, Nurullah Genç, Saliha Erdim, Yasin Pişgin ve Hatice Nur Ege sevenleriyle söyleşi ve imza günlerinde buluştu. Fuar alanı söyleşi salonlarında programlara kitapseverlerin ilgisi de yoğun olurken, bir yandan da yerel yazarlar fuar alanında kitaplarını imzaladı. Cumartesi akşamı Yazar Saliha Erdim fuar alanının yanı sıra akşam 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen 'Ailede Rol Dağılımı ve Sorumluluklar' konulu söyleşide İnegöllülerle bir araya geldi.

TARİH DOLU GECE

Fuarın üçüncü günü olan 2 Kasım Pazar günü de kitap günlerinde yoğunluk devam etti. Anne babaların çocuklarının ellerinden tutup getirdiği fuarda, 7'den 77'ye herkes için uygun kitaplar bulunuyor. Kitap stantları her an yoğun ilgiyle karşı karşıya kaldığı organizasyonda Pazar günü ise Yazar ve Doktor Altay Cem Meriç, Yazar-Konuşmacı Gri Koç/Gökhan Müftüoğlu, Yazar Erhan Keklik, Yazar-Şair Dursun Ali Erzincanlı, Yazar Zekeriya Efiloğlu ve Tufan Gündüz, Pelin Çift ile Ali Faik Demir'in imza programları yapıldı. Fuar alanında yapılan imza programları sonrası akşam 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde de İnegöllüler tarih ve kültür dolu bir akşamda bir araya geldi. Tufan Gündüz, Pelin Çift ve Ali Faik Demir, 'Tarih Bizi Çağırıyor: Türk Dünyası' konulu söyleşileriyle sevenleriyle buluştu.

İnegöl Belediyesi 9. Kitap Günleri 9 Kasım Pazar gününe kadar tüm coşkusuyla sürerken, her gün farklı yazarlar da sevenleriyle buluşmaya devam edecek.