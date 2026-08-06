İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli yapılarından Basmane'deki Cihan Palas Oteli'ni (Emniyet Oteli) tekrar kent yaşamına kazandırmak için restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesi başlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında Basmane Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Cihan Palas Oteli (Emniyet Oteli) için kapsamlı bir restorasyon süreci başlatıldı. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan yapı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir AŞ tarafından tarihi kimliği korunarak restore edilecek ve yeniden işlevlendirilecek.

Projeye ilişkin bilgi veren Egeşehir AŞ Etüt Proje Müdürü Buğra Güngör, 'Burası Basmane'deki tarihi oteller bölgesinde yer alan Cihan Palas, namıdiğer Emniyet Oteli. Egeşehir olarak yürüttüğümüz restorasyon projesi kapsamında yapıyı yeniden işlevlendirerek kent yaşamına kazandırmayı hedefliyoruz. İlk etapta yapının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde tespit ettik. Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri, Koruma Kurulu ve Müze Müdürlüğü ile koordinasyon içinde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca sanat tarihçileriyle birlikte yapının kent tarihindeki yeri, konumu ve geçmişine ilişkin belgeleri inceliyoruz. Tüm bu veriler ışığında, yapının kent için taşıdığı önemi gözeterek en doğru işlevlendirme önerisini geliştiriyoruz' dedi.

'BÖLGEYE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Restorasyon projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten Güngör, 'Bu bölge için nasıl bir yaşam hayal ettiğimizi projeye de yansıtıyoruz. Yapıyı halkın kullanımına açık bir mekân olarak yeniden yaşatmak istiyoruz. Yıl sonuna doğru projeleri tamamlayarak gerekli izinleri almayı, ardından da restorasyon uygulamasına başlamayı planlıyoruz. Sanat tarihi araştırmaları, yapının 1900'lü yılların başında inşa edildiğini ortaya koyuyor. Döneminin öncü yapılarından biri olan Cihan Palas, farklı yapım teknikleri ve malzemeleriyle son derece zengin bir mimariye sahip. Burada restorasyon çalışmaları kapsamında oldukça titiz çalışmak durumundayız. Yapı, İzmir'in tarihini ve Basmane'nin gelişimini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Yeniden kent yaşamına katıldığında bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz' diye konuştu.