Mardin Kızıltepe Meclis Platformu Yönetim Kurulu, son dönemde hızla yayılan sanal kumar ve dijital oyun bağımlılığına karşı yazılı bir açıklama yaparak yetkilileri, aileleri ve toplumu ortak mücadeleye davet etti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Kızıltepe Meclis Platformu Yönetim Kurulu, giderek tırmanan sanal kumar ve dijital oyun bağımlılığı tehlikesine dikkat çeken kapsamlı bir bildiri yayımladı. Açıklamada, sanal ekranların gençlerin geleceğini kararttığı belirtilerek; toplumsal bir seferberlik çağrısında bulunuldu.

Sanal kumar ve dijital bağımlılığın tek bir bireyle sınırlı kalmadığına vurgu yapılan açıklamada, 'Son yıllarda hızla yayılan sanal kumar ve dijital oyun bağımlılığı, yalnızca bireysel bir sorun değil; aileleri, gençliği ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir toplumsal tehlikedir' ifadelerine yer verildi.

Gençlerin kolay yoldan para kazanma tuzağına düşürüldüğüne dikkat çekilen metinde şu ifadelere yer verildi: 'Bugün birçok gencimiz umutlarını, emeğini ve geleceğini sanal ekranlarda kaybetmektedir. Kolay kazanç vaadiyle kurulan sanal kumar tuzakları; gençlerimizi borç batağına, psikolojik çöküntüye, aile içi huzursuzluklara ve sosyal yalnızlığa sürüklemektedir. Dijital oyun bağımlılığı ise eğitimden, üretimden ve gerçek hayattan kopan bir nesil oluşturma riski taşımaktadır.'

Gençlere Çağrı: 'Geleceğinizi Bir Tuşla Değil, Emekle İnşa Edin'

Platform yönetim kurulu doğrudan gençlere seslenerek, gerçek başarının sanal dünyada değil, alın terinde olduğunu belirtti: 'Hayatınızı bir ekranın, bir oyunun ya da sahte kazanç vaatlerinin elinden almasına izin vermeyin. Gerçek başarı; alın terinde, eğitimde, üretimde, ahlakta ve helal kazançtadır. Geleceğinizi bir tuşla değil, emekle inşa edin. Sizler bu milletin umudu ve yarınısınız.'

Ailelere ve Yetkililere Ortak Mücadele Daveti

Sorunun çözümü için kararlı adımlar atılması gerektiğini savunan Kızıltepe Meclis Platformu; güçlü denetim, yasal düzenlemeler ve toplumsal bilinçlenmenin şart olduğunu vurguladı. Ailelerin çocuklarını daha yakından takip etmesi, eğitim kurumlarının bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık vermesi ve yetkili organların daha etkin tedbirler alması gerektiği dile getirildi.

Açıklama, şu güçlü mesajla son buldu: 'Bir genci sanal kumardan kurtarmak, bir aileyi kurtarmaktır. Bir aileyi kurtarmak ise toplumun geleceğini korumaktır. Çağrımız nettir: Gençliğimizi sanal kumara değil; eğitime, üretime, spora, kültüre ve manevi değerlere yönlendirelim. Güçlü gençlik, güçlü aile; güçlü aile ise güçlü Türkiye demektir.'