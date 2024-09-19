Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatan uğruna canlarını hiçe sayarak kendini feda eden şehit ve gazilerin haklarının ödenmez olduğunun altını çizen İba, gazilerin milletin ve ülkenin varlığını devam ettirmesinde, Anadolu topraklarının vatan kılınmasında en önde gelen değerler arasında yer aldığını belirtti.

Şehitlik ve gaziliğin, millet için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesi olduğunu ifade eden İba,"Gazilerimizin ve Şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik Unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Bu anlamlı gün, TBMM'nin milletimiz adına gazilerimize olan vefa borcunun ödenmesinin yıl dönümüdür.”Dedi.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve her zaman gazilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyleyen İba, ülkemizin ulaştığı medeniyet seviyesinde en büyük payın, canları pahasına mücadele veren ve bu toprakları bizlere emanet eden şehit ve gazilerin olduğunu vurguladı.

"GAZİLERİMİZ, KAHRAMANLIKLARIYLA YENİ NESİLLERE REHBERLİK ETMEKTEDİR"

Türk Milletinin dün olduğu gibi bugün de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürdüğünü belirten İba, "Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir.Gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır.Atalarımız 1071’de Anadolu'nun kapılarını açan, üç kıta yedi düvelde hâkimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan kahramanlardır, biz o ecdadın torunlarıyız. Ecdadımızın yazdığı destanlar aziz milletimizin hafızasına kazınmıştır.Bu destanlar asla unutulmayacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Başkan İba, gazilere ise sağlıklı ve uzun ömürler diledi.