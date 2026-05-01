Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan çalışmalarla birlikte hem altyapının güçlendirilmesi hem de ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Belediye ekipleri, planlanan program doğrultusunda şehrin her noktasına hizmet götürmeye gayret ederken, vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde yanıt vermeyi amaçlıyor.

Aynı mahallede bulunan Mehmet Işık Caddesi'nde yol tamiratı, Hacısiyam Mahallesi Can Sokak'ta da yeni yağmur suyu hattı yapıldı.

Gaziler Mahallesi 163 Nolu Sokak'ta yol betonlama çalışması yapılırken, Erikliman Mahallesi'nde ise yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Çınarlar Mahallesi Tepe Sokak'ta içme suyu şebeke hattı yenilenirken, Kavaklar Mahallesi'nde yeni imar yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Giresun Belediyesi, kent genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

