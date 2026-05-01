Giresun Belediyesi, kent genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
GİRESUN (İGFA) - Belediye ekipleri, belirlenen iş programı doğrultusunda farklı mahallelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirerek şehrin ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda, Çınarlar Mahallesi Tepe Sokak'ta içme suyu şebeke hattı yenilenirken, Kavaklar Mahallesi'nde yeni imar yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Gaziler Mahallesi 163 Nolu Sokak'ta yol betonlama çalışması yapılırken, Erikliman Mahallesi'nde ise yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.
Aynı mahallede bulunan Mehmet Işık Caddesi'nde yol tamiratı, Hacısiyam Mahallesi Can Sokak'ta da yeni yağmur suyu hattı yapıldı.
Belediye ekipleri, planlanan program doğrultusunda şehrin her noktasına hizmet götürmeye gayret ederken, vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde yanıt vermeyi amaçlıyor.
Yapılan çalışmalarla birlikte hem altyapının güçlendirilmesi hem de ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.