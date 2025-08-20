Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin yaz akşamlarını şenlendiren yaz etkinlikleri programı, Güneştepe Mahallesi’nde açık hava sineması ile devam etti. Başkan Erkan Aydın, “Çocuklarımızın, ailelerimizin yüzündeki mutluluğu görmek en büyük motivasyonumuz. Hep birlikte yazı şenlendirmeye devam edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin yaz aylarını çocuklar ve aileler için eğlenceli ve unutulmaz anlara dönüştürdüğü “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı, mahallelerde coşkuyla devam ediyor. Program kapsamında düzenlenen açık hava sinema gösterimlerinin son durağı Güneştepe Mahallesi oldu.

Güneştepe Parkı’nda kurulan açık hava sinema alanında gösterilen “Coco” adlı animasyon filmi, minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Çocuklar, patlamış mısırlarını alarak arkadaşlarıyla birlikte yaz akşamının tadını çıkarırken, aileler de bu etkinlik sayesinde nostaljik bir yaz sineması atmosferi yaşadı. Sinema gösterimi, hem çocukları hem de aileleri bir araya getirerek mahallede keyifli bir sosyal ortam oluşturdu.

Etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BU ETKİNLİKLER İNSANIN RUHUNU BESLİYOR”

Gösterim sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erkan Aydın, etkinliklerin büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Aydın, “Çocuklarla, gençlerle, mahalle sakinlerimizle birlikte sinema gösterimindeyiz. Haftanın iki akşamı sinema, iki akşamı da Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan ‘Temiz Orkestra’ konserleriyle vatandaşlarımızın sosyal hayata olan ihtiyacını mahallelere taşıyoruz. İnsan sadece karnını doyurarak yaşamıyor; ruhunu da doyurması lazım. Bu etkinlikler, insanların ruhunu besliyor” dedi.

Çocukların toplumun geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Erkan Aydın, “Bizim çocukluğumuzda mahallelerde yaşanan yaz sineması keyfini ve sokak etkinliklerini, şimdi çocuklarımıza yaşatıyoruz. Mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve kaynaşmayı yeniden canlandırıyoruz. Çocuklarımızın, ailelerimizin yüzündeki mutluluğu görmek en büyük motivasyonumuz. Hep birlikte yazı şenlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün ise Başkan Erkan Aydın’a teşekkür ederek, “Başkanımız bir buçuk yıl içerisinde beş kez mahallemize geldi. Çalışmalarını çok beğeniyoruz. Önümüzdeki dönemde de mahallemiz için güzel gelişmeler olacağına inanıyoruz” dedi.

Program sonunda Başkan Erkan Aydın, çocuklarla tek tek sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirerek onların isteklerini dinledi.