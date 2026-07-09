Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpek Yolu'nun tarihi mirasından ilham alan 'Gaziantep Gastrobotanik Bahçesi' projesiyle endemik bitkileri, şifalı türleri ve yöresel lezzetleri bir araya getiriyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Gaziantep Gastrobotanik Bahçesi, İpek Yolu'nun kültürel mirasından esinlenen özgün konseptiyle doğa, bilim ve gastronomiyi buluşturacak. Yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda kurulacak bahçe, endemik bitkiler, şifalı türler ve yöresel lezzetleri aynı çatı altında sunarak ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Proje, yerel bitki çeşitliliğini korumanın yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte gastro kültürüne katkı sağlayacak bir araştırma ve uygulama merkezi olmayı hedefliyor. Ayrıca, bitki koleksiyonlarının ekonomik ve bilimsel değerine katkı sunacak bir bitki bankası niteliği taşıyacak.

PROJE İLE VATANDAŞLAR DOĞADA VAKİT GEÇİRİRKEN BİTKİLERİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULACAK

Şehirde yaşayan insanların doğayla daha güçlü bağlar kurabilmesi amacıyla yaklaşık 300 bin metrekarelik alan üzerine tasarlanacak bahçe, biyoçeşitliliğin korunması, bitkilerin sağlık ve beslenmedeki öneminin vurgulanması ve topluma eğitim ile rekreasyon imkânları sunulması amacıyla planlandı.

Gastrobotanik Bahçesi içerisinde yer alacak yöresel ve dünya mutfağında kullanılan bitkilerin bulunduğu tematik bahçeler, tadım merkezleri, laboratuvarlar, seralar, herbaryum, eğitim salonları, çocuk ekoköyü, botanik kütüphanesi, arkeobotanik müzesi ve sağlıklı yaşam destek üniteleriyle Gaziantep'in zengin kültürel ve gastronomik kimliği ziyaretçilere aktarılacak.

Merkezde, botanik kütüphanesi, baharat tanıtım ve satış noktası, kafe ve ofislerin yanı sıra şehir ve çevresindeki doğal bitkilerin toplanarak kayıt altına alınacağı ve herbaryumlarının hazırlanacağı Herbaryum Binası, bitki ve baharatların sergileneceği Tropik, Subtropik ve Karasal İklim Seraları, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği Ekoköy, bitkisel şifa atölyesi, etnobotanik müzesi, fitoterapi alanı, botanik sanat atölyesi, üretim serası, sera teknik birimleri ve depo alanları ile labirent park yer alacak.

Bunun yanında proje; eğitim, bilim, gastronomi ve doğa turizmini bir araya getirerek Gaziantep'in uluslararası ölçekte tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak.

ŞAHİN: BURADA HEM YEREL ÇEŞİTLİLİĞİ TANIYACAKLAR HEM DE AKADEMİK EĞİTİM ALACAKLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, şehre kazandırılacak Gastrobotanik Bahçesi'nin hem sosyal hem de bilimsel açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

'Galle Parkı'nın yanına çok daha büyüttüğümüz bir gastrobotanik merkezi kuruyoruz. Yaklaşık 300 dönüm. Burası Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen hat. Buradaki bütün yerel çeşitliliği hem şifalı bitkileri hem kokularımızı tadacakları, akademik eğitim alacakları, görsel olarak çocuklarımızın gelip burada atölyelerine ulaşacakları, üniversitedeki bilim merkezleriyle birlikte çalışacağımız gastrobotaniğin çalışmasını tamamladık. Allah izin verirse arkadaşlarımız çalışmaya başladı ve bir yıl sonra Galle Park'tan sonra gastrobotanik başlıyor.'