Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Down Kardeşliği Derneği’yle birlikte düzenlediği “Engellilik ve Kentsel Yaşam” seminerinde, engelli bireylerin günlük yaşamının yaşadığı sıkıntılar ve engelli bireyleri anlamak için neler yapılması gerektiği konuları konuşuldu. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi’de yaşayan tüm bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu “Engellilik ve Kentsel Yaşam” semineri ile belediye personelini, engellilik nedir ve engellilik hakkında neler bilinmiyor konularında bilgilendirdi. Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay Güzel ve Down Sendromlu Beyazıt İbiloğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı seminerde, engelli bireylerin kentteki hizmetlere ulaşıp ulaşamadıkları ve günlük yaşamda ne gibi sorunlar yaşadıkları konuları konuşuldu.

Down Sendromlu Beyazıt İbiloğlu, seminerde yaptığı sunumda engelli bireylerin hayatta ne gibi sorunlar yaşadığı, bu sorunların çözümlerinde belediyelere düşen görevlerin ne olduğu, bu sorunlarla ilgili neler yapılabileceği konularında bilgiler verdi. Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay Güzel de, belediye personeline çeşitli oyunlar oynatarak ve sunum yaparak anlatılanların nasıl akılda daha kalıcı olacağını gösterdi.

Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi OBAM’da düzenlenen seminere Osmangazi Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ve belediye personeli katıldı.

“ENGELLİLERİN EN ÇOK İSTEDİĞİ ANLAŞILABİLİR OLMAK”

Osmangazi Belediyesi ile birlikte çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Bursa Down Sendromu Derneği Başkanı Gülay Güzel, “Heyecanlıyız; çünkü bu bizler için bir fırsat. Farkındalık oluşturmak için hak savunuculuğu üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada olmamızın sebebi farkındalık oluşturmak. Toplumun içinde yer alan otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerin bir günlük yaşamının nasıl geçtiğini ve nasıl sıkıntılar ile karşılaştıklarını anlatmaya çalıştık. Toplumda herkes bir birini bir birey olarak kabul etmeli. Engelli vatandaşları da bir birey olarak kabul ettiğimizde yaşanan sıkıntıların hepsi büyük oranda çözülecek. Acıma ve merhamet duygusuyla düşünülmesinin ötesinde artık eşit haklarda olduğumuzun bilincine varılması gerekiyor. Engellilerin en çok istediği anlaşılabilir olmak. Engellileri topluma kazandırma konusunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Eğitim hakkı uygulanamıyorsa hak savunuculuğunda el ele olmamız gerekiyor. Sağlık hizmetlerine ulaşmakta eşit erişebilirlik, kamu kurumlarına ulaşmada sıkıntılar yaşanıyorsa, veya bir restoranda yemek yemeye dahi gitmekte zorluklar yaşanıyorsa işte tüm bu sıkıntıları el ele vererek çözebiliriz” dedi.

“BELEDİYE HİZMETLERİMİZİN VATANDAŞLARIMIZA EŞİT BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR”

Osmangazi Belediyesi olarak 2012 yılında eşitlik birimini kurduklarını belirten Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, “Eşitlik biriminin hedefi, belediye hizmetlerimizin tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. Engelli, hasta, yaşlı, çocuk ve kadınların belediyemizin hizmetlerinden tam olarak nasıl faydalanabileceği konusunu eşitlik birimi olarak çalışıyoruz. Belediyemizin ürettiği bir hizmeti tüm vatandaşlar eşit alabiliyor mu? Tesisler herkesin ulaşabileceği noktada mı? Engelli vatandaşlar bu tesislere ulaşabiliyor mu? Konularında çalışma yaparak hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için çalışıyoruz. Bugün, kentteki hizmetlere engelli vatandaşlarımızın ulaşıp ulaşamadıklarını ve ne gibi sorunlar yaşadıklarını konuştuk. Down sendromlu Beyazıt İbiloğlu, yaptığı sunum ile hayatta ne gibi sorunlar yaşadıklarını, bunların çözümlerinde belediyenin yerinin nerede olduğunu ve sıkıntıların çözümünde neler yapabileceğini anlattı” diye konuştu.

Toplantının sonunda Osmangazi Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, seminere konuşmacı olarak katılan Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay Güzel ve Down Sendromlu Beyazıt İbiloğlu’na günün anısına hediye takdim etti.