Göreve geldiği ilk günden itibaren Osmangazi ilçesinde ki mahalleleri düzenli olarak ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın bu kez ki durağı Doğanevler mahallesi oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesindeki sorunları yerinde tespit ederek daha güzel hizmetler yapabilmek için mücadele eden Başkan Aydın, her hafta Cuma günü Osmangazi’deki bir mahalleyi ziyaret ederek mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya geliyor. Başkan Aydın’ın bu haftaki durağı ise Doğanevler mahallesi oldu.

Doğanevler Mahallesi Muhtarı Serkan Koçer’i makamında ziyaret eden Aydın, ardından mahalle sakinleriyle buluşarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek not alan Aydın, en kısa sürede çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.

Misafirperverlikleri için Doğanevler sakinlerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Osmangazi ilçemizdeki mahalleleri sürekli ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ziyaretlerde vatandaşlarımız bizlere istek ve taleplerini iletiyor bizlerde çözüm noktasında fikirler üreterek vatandaşların istek ve taleplerine yönelik mahallelere hizmet götürüyoruz.” dedi.

Doğanevler Mahalle Muhtarı Serkan Koçer, Başkan Aydın’ın mahallelerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.