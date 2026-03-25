Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat sahil bandını modern yaşam alanlarıyla buluşturarak denizle bütünleştirecek Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi'nin ihalesini Nisan ayı içerisinde gerçekleştireceklerini ve ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Akçaabat Belediyesi'nin birlikte yapacağı Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi hayata geçiyor. Projenin ihalesinin Nisan ayında gerçekleştirilmesi ve ardından yapım çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Proje kapsamında, vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak. Sahil düzenlemesi içerisinde; plaj alanları, soyunma kabinleri, duş ve WC üniteleri, büfeler ve restoranların yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları ve çocuk oyun parkları yer alacak.

ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi'nin Akçaabat sahil bandını modern yaşam alanlarıyla buluşturarak vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Başkan Genç, 'Akçaabat Belediyesi ile ortaklaşa yapacağımız projemizin ihalesini inşallah Nisan ayı içerisinde gerçekleştirerek hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Bu proje ile hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güvenli, konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği bir sahil düzenlemesi oluşturuyoruz. İçerisinde plaj alanlarından yürüyüş ve bisiklet yollarına, sosyal donatılardan spor ve çocuk oyun alanlarına kadar birçok donatı yer alacak. Amacımız, Trabzon'umuzun sahil şeridini daha aktif, daha canlı ve daha erişilebilir hale getirerek şehrimizin yaşam kalitesini artırmak. Aynı zamanda bölgenin turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şehrimize değer katacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' dedi.