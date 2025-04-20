Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen köy düğünü, yüzlerce kişinin katılımıyla Soğukpınar ve Çaybaşı mahallelerinde yapıldı.BURSA (İGFA) - Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında her yıl Osmangazi’ye bağlı farklı köylerde gerçekleşen köy düğününün bu yılki adresi Soğukpınar ve Çaybaşı mahalleleri oldu.

Etkinlik kapsamında ilk olarak kız tarafının köyü olan Soğukpınar Mahallesi’nde gelin alma töreni yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, protokol üyeleri ve yüzlerce kişi, davul zurnalar eşliğinde gelin evine gitti. Gelin evi önünde çalan davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunları oynayan mahalle sakinleri ve etkinliğe katılanlar, gelinin evden çıkmasını bekledi.

Başkan Aydın, dualarla baba evinden çıkan gelini ata bindirdi ve düğünün yapılacağı Çaybaşı Mahallesi’ne götürmek için yola çıktı. Vatandaşlar, yol boyunca davul zurna eşliğinde geleneksel oyunlara devam etti.

Başkan Aydın da gençlerin oyunlarına eşlik etti. Bir evlenme geleneği olan ayak bastı parası adetini de yerine getiren Başkan Aydın, gençlerin istekleri doğrultusunda köyün eksiklerinin giderilmesinin sözünü verdi.

Soğukpınar Mahallesi’ndeki gelin alma töreninin ardından etkinliğin ikinci adresi, damat evinin bulunduğu Çaybaşı Mahallesi oldu. Köy meydanına akın eden vatandaşlar, gelin ve damadı beklemeye başladı. Düğün konvoyu, damat evi olan Çaybaşı Mahallesi’nde geldiğinde ise eğlence zirve yaptı. Mahalle sakinleri, düğün konvoyunu köy girişinde halk oyunları oynayarak karşıladı.

Mahalle gençlerine eşlik eden Başkan Aydın, gençlerle birlikte oyunlar oynamayı ihmal etmedi. Nikah öncesi damat, köy meydanında sandalyeye oturtuldu ve damat tıraşı yapıldı. Damat, köye has olan gelenekleri yerine getirdi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan köy geleneklerinin yaşatılmasının ardından damat, arkadaşları ve tüm konuklar oynayarak eğlendi.

“ATALARIMIZI EN GÜZEL ŞEKİLDE ANACAĞIZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı konuşmada, “Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’nin bu yıl 20’incisini düzenliyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinliği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yıldönümü. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılında, Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’ni ulusal ve uluslararası boyuta taşıyarak, bu toprakları bize yurt yapan ecdadımızı hak ettiği şekilde anacağız. Aynı şekilde, 11 Eylül 1922’de Bursa’yı düşman işgalinden kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Şükrü Naili Paşa’yı, Saadettin Efe’yi, Canım Efe’yi ve tüm dağ müfrezesini de yad edeceğiz. Yüzlerce hatta binlerce yıllık bu geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Ekonomik koşullardan dolayı köylerimiz boşaldı. Bu tür etkinlikler ile daha önce köy düğününe şahit olmayan kuşaklara, kültürel değerlerimizi, örf ve adetlerimizi gösteriyoruz. Bir günlüğüne de olsa köyü düğünü etkinliğini yaşama fırsatı buluyorlar. Bunlar bizi ileriye taşıyacak olan, geçmişle olan bağlarımız. Bu güzel köy düğünü etkinliğini düzenlememizde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ise, kendisinin de bir köy insanı olduğunu ve Trakya’nın bir köyünde dünyaya geldiğini söyledi. Köy düğünlerini çok sevdiğini kaydeden Gürbüz, “Bugün davul zurnaların çaldığı, oyunların oynandığı çok keyifli bir etkinlik yaşadık. Bin yıllık bir geleneği günümüze taşıdık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Köy meydanında düzenlenen törende, gelin ve damadın nikahlarını kıyan Başkan Aydın, çifte mutluluklar dilerken, nikah cüzdanını geline teslim etti.

BAŞKAN AYDIN’DAN DÜĞÜN HEDİYESİ

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, köy düğünü etkinliğinin yapıldığı Çaybaşı Mahallesi’ne bir de düğün hediyesi verdi. Mahalle sakinlerinin uzun yıllarıdır ihtiyaç duyduğu düğün salonu ihtiyacına son veren Başkan Aydın, Çaybaşı Düğün Salonu ve Kültür Evi’nin temelini attı. Mahallenin ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan Çaybaşı Düğün Salonu ve Kültür Evi, düğünlerin yanı sıra birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. İnşaatın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Çaybaşı Düğün Salonu ve Kültür Evi’ni hayırsever Ahmet Güngör’ün destekleriyle inşa ettiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Kendi mahallesine yaptığı bu güzel hizmet ve verdiği destek için Ahmet Güngör’e teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte yanımızda olan Çaybaşı Mahallesi sakinlerine de gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün temelini attığımız bu çok amaçlı salonun inşaatını inşallah kısa sürede bitiririz ve açılışını da hep birlikte yaparız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hayırsever vatandaşımız Ahmet Güngör’ün rahmetli babasına ve aile büyüklerine de Allah’tan gani gani rahmet diliyorum” diye konuştu.