Gençleri girişimcilik konusunda desteklemeyi amaçlayan Osmangazi Belediyesi, iş dünyasının ilham verici isimlerini gençlerle buluşturuyor. Söyleşinin konukları Endüstri Mühendisi Alkın Yurtkuran ve Makine Mühendisi Bora Urş genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

BURSA (İGFA) - Gençlerin üretkenliğini artırmak ve onları iş hayatına hazırlamak için projeler geliştiren Osmangazi Belediyesi, girişimci gençleri iş dünyasının başarılı isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. “Girişimci Kafası” temalı program, gençlere yeni bakış açıları kazandırırken, kendi girişim yolculuklarını planlamalarına da ilham oluyor. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen son programın konukları, ALBA Elektrikli Ulaşım Araçları’nın kurucu ortağı Endüstri Mühendisi Alkın Yurtkuran ve şirketin CEO’su Makine Mühendisi Bora Urş oldu.

“ÜRETİM YAPAN BİR GİRİŞİM OLMAK, FARKIMIZI ORTAYA KOYDU”

Şirketin kuruluş hikâyesini gençlerle paylaşan Alkın Yurtkuran, şunları söyledi: “Kurduğumuz şirketin hikâyesini paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz üyelik veya hizmet modeliyle büyüyen değil, üretim yapan bir firmayız. Bu da bizi birçok girişim hikâyesinden ayırıyor. 2015’te fikir olarak yola çıktık, 2018’de resmi olarak şirketimizi kurduk. İlk başta çok küçük adımlarla ilerledik ama bugün ürün geliştirme ve üretim süreçlerinin tüm aşamalarında aktif bir firmayız.”

Üretimin ciddi bir maddi kaynak gerektirdiğini vurgulayan Yurtkuran, “2018’de bir hedefle yola çıktık. Önce dönüşüm kitleriyle başladık, iki veya üç tekerlekli araçları elektrikliye çevirdik. Ardından elektrikli bisiklet ve farklı modeller geliştirerek ürün yelpazemizi büyüttük” dedi.

“ELEKTRİKLİ BİSİKLETLERLE SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI”

Firmanın gelişim sürecini anlatan Bora Urş ise şu ifadeleri kullandı: “Alba, 2018’de 2 ve 3 tekerlekli araçları elektrikliye çevirmek için kuruldu. Bugün ise farklı elektrikli bisiklet modelleri üreten ve Türkiye genelinde 120 bayi ağına ulaşan bir firma haline geldik. Avrupa’da elektrikli bisiklet satışları normal bisikletleri geçti, Türkiye’de de aynı dönüşümü yaşıyoruz. Doğru zamanda doğru işleri yaparak sektörde bir fark yarattığımızı düşünüyoruz.”

Program, genç girişimcilerin sorularının yanıtlandığı interaktif bir söyleşiyle sona erdi. Etkinlik, gençlerden yoğun ilgi gördü.