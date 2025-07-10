Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin 14. Genel Kurulu’nda 2024 yılı hesapları onaylandı; Yeşil OSB unvanı ve Afet Yöneticiliği gibi yenilikler vurgulandıBURSA (İGFA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Bursa OSB) 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Abdullah Bayrak’ın divan başkanlığında, Osman Yıldız ve Özgür Şahin’in divan üyeliğiyle yapılan toplantıya, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ve Bursa OSB üyeleri katıldı.

Genel Kurul’da 2024 yılı hesapları ibra edildi.

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, açılışta, “Türkiye’nin ilk OSB’si olarak 64. yılımızı kutluyoruz. İlk olma özelliğimizle diğer OSB’lere örnek olduk ve olmaya devam ediyoruz,” dedi. Bölgenin “Yeşil OSB” unvanını aldığını belirten Durmaz, çevre hassasiyetiyle havayı, suyu ve toprağı kirletmeden üretim yapıldığını vurguladı. Altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve üye ilişkilerine önem verdiklerini ifade etti.

YENİ ADIMLAR VE BAŞARILAR

Durmaz, kümelenme projeleriyle sanayicilere yeni fırsatlar sunulduğunu ve 40 ülkeden otomotiv firmalarının katıldığı 5. Otomotiv Buluşmaları’nın başarıyla tamamlandığını aktarırken, “Afet ve Acil Durum Yöneticiliği” birimini kurduklarını açıkladı. “Güvenlik ve sürdürülebilirlik için afetlere hazırlıklıyız. Bu birimi planlı ve profesyonel bir şekilde yönetiyoruz.” dedi.

Faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve mali tabloların müzakere edilip kabul edilmesiyle Genel Kurul, dilek ve temennilerle sona erdi.