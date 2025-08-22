Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde çıkan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 62 personel, 1 İHA, 2 helikopter, 8 arazöz ve 8 iş aracıyla müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi’nde makilik alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yangına hızlı bir şekilde müdahale etmek için havadan ve karadan kapsamlı bir operasyon başlattı.

Alınan bilgiye göre, yangını bir an önce kontrol altına almak için 62 personel, 1 insansız hava aracı (İHA), 2 helikopter, 8 arazöz ve 8 iş ve hizmet aracıyla yoğun bir mücadele sürdürüyor.

Yangının, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ve Yalova-Bursa karayolu arasındaki bölgede etkili olduğu öğrenildi.

https://twitter.com/bursaobm/status/1958904239045869615

Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.