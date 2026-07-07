Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım güvenliği ve sürüş konforunu artırmaya yönelik bakım çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Eskihisar Feribot Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte gerçekleştirilen çalışmalarda temizlik, bakım ve çevre düzenlemeleri yapılarak hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor. Çalışmalar 9 Temmuz Perşembe sabahına kadar sürecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte kapsamlı temizlik ve bakım çalışması başlattı. Trafik akışını olumsuz etkilememek için gece saatlerinde yapılan çalışmalara A Takımı ekipleri de destek vererek sürecin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

ALT GEÇİTTE KAPSAMLI BAKIM VE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, alt geçidin daha güvenli, temiz ve düzenli hale gelmesi için birçok noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında korkuluk diplerinde biriken malzemeler kazma ve kürekle temizleniyor, alt geçidin duvarları baştan sona yıkanıyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yama çalışmaları yapılırken, yağmur suyu ızgaralarının temizliği, yükseltilmesi ve değişimi gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca CNS korkulukların tamir, zımpara ve boya işlemlerini yapıyor, otokorkulukları makine ile yıkıyor. Yol çizgileri yenilenirken, alt geçitteki aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı da titizlikle gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve ulaşım altyapısında periyodik olarak gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmalarını vatandaşların günlük yaşamını etkilememek adına gece saatlerinde sürdürüyor. Trafiğin en sakin olduğu zaman diliminde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hem ulaşımda aksama yaşanmıyor hem de alt geçitler daha güvenli, temiz ve konforlu hale getiriliyor.