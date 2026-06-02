Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında, 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 'Yapay Zekâ ve Ters Yüz Sınıf (Flipped Classroom) Metodolojisi' eğitim faaliyetine katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'daki Halk Eğitimi Merkezleri ile Bursa Olgunlaşma Enstitüsünden toplam 10 eğitimcinin yer aldığı hareketlilik faaliyeti, Converzum Eğitim Merkezi tarafından Teacher Academy iş birliğiyle düzenlendi.

Beş gün süren eğitim programında katılımcılar, yapay zekânın eğitim süreçlerine etkilerini uygulamalı çalışmalarla inceleme fırsatı buldu. Program kapsamında ders planlama, içerik geliştirme, farklılaştırılmış öğretim, ölçme ve değerlendirme ile kişiselleştirilmiş öğrenme alanlarında yapay zekâ araçlarının kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra akademik dürüstlük, veri gizliliği, etik ilkeler ve yapay zekânın sorumlu kullanımı gibi güncel konular da ele alındı.

Eğitim süresince, yapay zekânın öğretmenin yerini alan bir unsur değil; öğretim süreçlerini destekleyen, verimliliği artıran ve eğitim kalitesini güçlendiren etkili bir yardımcı araç olduğu vurgulandı.

Programın önemli başlıklarından birini oluşturan Ters Yüz Sınıf (Flipped Classroom) yaklaşımı kapsamında katılımcılar, öğrenci merkezli öğrenmeyi destekleyen yöntemleri deneyimledi. Eğitimciler, öğretim videoları, dijital içerikler ve öğrenme materyalleri hazırlarken yapay zekâ araçlarından nasıl yararlanabileceklerini uygulamalı olarak öğrenme imkânı buldu.

Sınıf içi zamanın daha etkili ve verimli kullanılması amacıyla iş birliğine dayalı öğrenme, problem çözme, proje tabanlı çalışmalar ve eleştirel düşünmeyi geliştiren etkinlikler üzerinde duruldu. Ayrıca tanılayıcı, biçimlendirici ve sonuç odaklı ölçme-değerlendirme yöntemleri incelenerek bu yöntemlerin öğretim süreçlerine entegrasyonu değerlendirildi.

Bu hareketlilik faaliyeti sayesinde katılımcılar, yapay zekâ destekli yenilikçi öğretim uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirirken, Avrupa'daki iyi uygulama örneklerini yakından inceleme fırsatı da elde etti.