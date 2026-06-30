Nilüfer Belediyesi, kadınların mahalle ve kent yaşamındaki rolünü güçlendirmek amacıyla 'Mahallede Sözümüz, Nilüfer'de Gücümüz Var!' projesini hayata geçirdi. Fadıllı Mahallesi'nde düzenlenen projenin açılış toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınların örgütlenerek kent yönetiminde daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kadınların dayanışmasını artırmak, yerel sorunlara birlikte çözüm üretmek ve kent yönetiminde daha güçlü bir ses olmalarını sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. 'Mahallede Sözümüz, Nilüfer'de Gücümüz Var!' sloganıyla yürütülen projenin ilk buluşması, Fadıllı Mahallesi'ndeki NİLBEL Leylek Kafe ve Restoran'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir ve çok sayıda mahalle kadın derneği temsilcisi katıldı.

BEŞ ADIMDA KADIN EMEĞİ VE DAYANIŞMASI

Kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefleyen program; 'Dinle', 'Seç', 'Uygula', 'Paylaş' ve 'Güçlen' olmak üzere 5 temel adımdan oluşuyor.

Proje kapsamında her dönem başında mahalleli kadınlarla açık çağrılı buluşmalar düzenlenecek; kadınların mahalle geneline dair beklenti, görüş ve önerileri toplanacak. Kadın dernekleri, hazırlanan fikir rehberinden kendi mahallelerine uygun çalışma başlıkları seçecek ya da projeler üretecek. Gönüllülük ve dayanışma esasıyla hayata geçirilecek bu çalışmalar, 6 aylık dönemler sonunda değerlendirilerek iyi uygulama örnekleri diğer mahallelerle paylaşılacak.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınların ekonomik ve sosyal özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Belediye olarak kadını ve çocuğu destekleyen projelere öncelik verdiklerini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'i bir kadın kenti olarak görüyoruz. Kadınların hayatını kolaylaştırmak için her zaman yanlarındayız. Yeni başlattığımız 'Nilüfer95' projesiyle, anne hamileliğin 7'nci ayından itibaren çocuk 36 aylık olana kadar ailelere sağlık, psikoloji ve çocuk gelişimi gibi her alanda destek veriyoruz. Yoğun ilgi gören 'Anne Taksi' hizmetimizde araç sayımızı artırdık, yaş sınırını da 0-2 yaşa çıkardık. Biz sizlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Sizlerden bir şey rica ediyorum: Derneklerinizdeki üye sayılarını artırın, örgütlenin. Kadınlar ne kadar örgütlü ve çoğunlukta olursa, sesiniz daha yüksek duyulur. Toplumsal mücadele tek başına olmaz, dayanışma içinde olmalıyız.' diye konuştu.

Başkan Özdemir ayrıca, kadınların ürettiği el emeği ürünlerin kazanca dönüşmesi için 'Kantin Nilüfer'lerin sayısını artıracaklarının da müjdesini verdi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ise Türkiye'de kadın emeğinin çoğunlukla görünmez kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 'Bu haklar maalesef bir tepside sunulmuyor, birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Biz belediye olarak bu gönüllü mücadelenizde her zaman yanınızda ve dayanışma içinde olacağız' dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir de tüm mahalle kadın derneği temsilcilerini, seslerini kent genelinde daha gür duyurabilmek adına Kadın Meclisi çalışmalarına aktif olarak katılmaya davet etti.

Nilüfer'deki kadın derneklerinin 6 aylık faaliyetlerinin sunumunun da yapıldığı toplantının sonunda, projeye destek veren kadın derneklerinin temsilcileri katılım protokolüne imza attı.