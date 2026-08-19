Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2025 yılında yaklaşık 12 bin asansör kontrolden geçti. Denetimlerin sonucunda asansörlerin yüzde 99,09'unun güvenli kullanım açısından uygun olduğu belirlendi.

ANTALYA (İGFA) - Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Devrim Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçedeki asansörlerin son durumu, periyodik denetimler ve güvenli kullanım koşulları değerlendirildi.

Muratpaşa'da 2025 yılında yaklaşık 12 bin asansörün periyodik kontrolü gerçekleştirildi. Kontroller sonucunda asansörlerin yüzde 95'ine mavi, yüzde 4,09'una yeşil etiket verildi. Böylece denetlenen asansörlerin yüzde 99,09'unun uygun olduğu belirlendi.

Can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan periyodik kontrollerle asansörlerdeki olası riskler tespit edildi, uygun bulunmayan asansörler için takip kontrolleri gerçekleştirildi. Gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından asansörlerin etiket durumu yeniden değerlendirildi.

'KONTROLLERİMİZİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ'

Şube Başkanı Kılıç, asansör güvenliğinin doğrudan can ve mal güvenliğiyle ilgili olduğunu belirterek, 'Uzun yıllardır Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Her bir kontrolün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kontrollerimizi titizlikle sürdürüyoruz' diye konuştu.

Kılıç, belediye ile yürütülen iş birliğinin önemine de dikkat çekerek, 'Bu önemli görevi uzun yıllardır birlikte yürüttüğümüz Muratpaşa Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'a teşekkür ediyoruz. Asansör güvenliğinin sağlanması için kurumlar arasındaki iş birliğinin devam etmesi büyük önem taşıyor' dedi.

Asansörlerde kullanılan etiket renkleri, denetim sonucundaki güvenlik durumunu gösteriyor. Yeşil etiket tamamen güvenli ve kullanıma uygun asansörleri, mavi etiket ise güvenliği tehdit etmeyen hafif kusurları ifade ediyor. Sarı etiket, can ve mal güvenliğini etkileyen kusurların bulunduğunu ve en geç 60 gün içinde giderilmesi gerektiğini belirtirken, kırmızı etiket asansörün güvensiz olduğunu ve eksiklikler giderilene kadar kullanım dışı bırakılması gerektiğini gösteriyor.