Denizli Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararlarla hem sosyal belediyecilikte önemli bir adım atılarak öğrencilere ulaşım ve eğitim desteği sağlandı hem de şehrin geleceğini şekillendirecek 'Denizli Ulaştırma Ana Planı' ve '2040 Vizyonu' için düğmeye basıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitimden ulaşıma, altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden bilimsel çalışmalara kadar pek çok konu görüşülerek karara bağlandı.

Ağustos ayı meclis gündeminin en önemli maddelerinden biri olan 'Denizli Ulaştırma Ana Planı' ve '2040 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı', Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı'nın kapsamlı sunumuyla detaylandırıldı.

Sunumda paylaşılan verilere göre, Denizli'de kişi başına düşen araç sayısı 246 ile Türkiye'de 6. sırada yer alırken, bu rakamların diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ile karşılaştırmaları da yapıldı.

Öte yandan Denizli'de son 10 yılda motorlu araç sayısının yüzde 64,4 oranında artış gösterdiği, şehirdeki ulaşım tercihinin yüzde 47'lik oranla özel araç kullanımından yana olduğu vurgulandı. Sunumda ayrıca, 50 farklı kaza noktası tespit edildiği ve yayalaştırmayı teşvik etmek için gölge alanların artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca şehrin depremselliği de kapsamlı olarak raporlanarak ulaşım planlamasında bu haritalara göre planlamalara önem verildiği belirtildi.



İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ YERİNDE İNCELENDİ



Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik ekibinin yurtiçi ve yurtdışındaki iyi uygulama örneklerini yerinde incelemesinin ardından belirlenen 5 stratejik hedefi hayata geçirmek için birbiriyle entegre, somut ve uygulanabilir projeler oluşturuldu.

8 ana başlık altında, toplam 66 tedbir ve 425 proje geliştirildi. Bu tedbirler; kısa, orta ve uzun vadeli olarak derecelendirildi. Yüksek kapasiteli toplu taşıma koridorları, otopark politikası, akıllı ulaşım sistemleri, tek yön uygulamaları, otobüs hatları, alternatif metrobüs güzergahları ve tramvay hattı gibi kapsamlı başlıklar da yine sunumda ele alındı.

Ulaşım sisteminin planlama ve alt süreçlerindeki veriler, dairenin geliştirdiği teknik altyapı programlarıyla 'Denizli Ulaşım Modeli' oluşturulurken; sunumda Denizli'nin deprem bölgesinde bulunması gerçeği, deprem haritası ve teknik analizler de plana entegre edildi.



TRAMVAY VE RAYLI SİSTEM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI



Sunumun ardından tramvay projesine özel bir parantez açan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, raylı sistemin altyapısını oluşturduklarını belirtti. Tramvay projesi için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, ulaşım ana planının bakanlığa iletilerek sürecin titizlikle takip edileceğini dile getirdi.

Vatandaşların 15 dakika içinde toplu taşımaya ulaşabildiği, raylı sistemlerle konforu yakalayan, toplu taşıma ve bisiklet ağlarının güçlendirilmesiyle yayalaşmanın desteklendiği bir şehir hedeflediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu; 'İnsan odaklı, yaşanabilir, güvenli ve yenilikçi Denizli hayalimiz var. Bu konu bugünün meselesi değildir, Denizli'nin geleceği meselesidir. Denizli'nin güçlü ulaşım altyapısının hazırlanması meselesidir' ifadelerini kullandı. Ulaşım Ana Planı'nın bakanlığa iletilerek sürecin takibinin yapılacağını belirten Başkan Çavuşoğlu, projenin Kamu Yatırım Programına dahil edilmesi için sürecin yakından takip edileceğini aktardı.



ULAŞIM ANA PLANI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ



Mecliste oy birliğiyle kabul edilen Ulaşım Ana Planı ile kentte tramvay ve metrobüs hatları ve besleyici hatların güzergahları da kamuoyuyla paylaşıldı. Ulaşım Ana Planı kapsamında ilk etapta Bayramyeri, Adalet Sarayı ve Pamukkale Üniversitesi arasında 21 kilometrelik tramvay hattı yapılması planlanıyor. Yine ilk etapta 20 kilometrelik metrobüs hattının kente kazandırılması hedefleniyor.



ÖĞRENCİLERE ULAŞIM VE AYNİ YARDIM DESTEĞİ



Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir destek paketini oy birliğiyle kabul etti. Bu kapsamda, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet eden, Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık eğitimi alan öğrenciler ile liseden mezun olup herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen ve dershaneye devam eden mezunlara, bir eğitim-öğretim yılı boyunca aylık 44 binişlik ulaşım kartı desteği sağlanacak.

Ayrıca, Denizli dışında üniversite eğitimi alan Denizlili gençler için de 2026-2027 eğitim-öğretim yılına özel bir destek kararı alındı. Belirlenen şartları taşıyan öğrencilere, dönem başında bir defa olmak kaydıyla hane geliri brüt iki asgari ücretin altında olan öğrencilere şehirlerarası ulaşım, kırtasiye, barınma vb. ihtiyaçların karşılanması için 11 bin TL tutarında öğrenim yardımı yapılmasına karar verildi. Başvuru süreçleri ise belediyenin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.



ŞEHRİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ



Meclis toplantısında alınan diğer kararlarla, kurumlar arası iş birliği ve şehre hizmet noktasında önemli adımlar atıldı. 19'uncu MİUS Üs ve Uçuş Eğitimi Okul Komutanlığı ile yaşanabilecek yangın olaylarına karşı karşılıklı yardımlaşmayı amaçlayan ortak hizmet protokolü imzalanacak. Öte yandan, mecliste alınan kararla, Denizli Emlakçılar Meslek Esnaf Odası ile yapılacak protokol kapsamında, gayrimenkul hizmetlerinde şeffaflığın artırılması, meslek mensuplarının eğitimi ve vatandaşların güvenli gayrimenkul süreçleri konusunda bilinçlendirilmesi için ortak bilgilendirme faaliyetleri başlatılması kararlaştırıldı.